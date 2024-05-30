В ВСУ заявили, что частично перерезали логистику врага в приграничье Харьковщины

В то же время вражеская армия перемещает резервы из полигонов и подразделений, имеющихся на других направлениях.

Украинские войска уже частично перерезали логистические маршруты российских оккупантов в приграничье Харьковской области, но противник пытается перегруппировываться и поддерживать свою активность.

Об этом спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил в эфире телемарафона 30 мая.

Как отметил Волошин, сейчас на Харьковском направлении российские захватчики теряют много техники.

"Частично перерезаны логистические маршруты, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери, и чтобы у него было в меньшей степени боекомплектов, оружия. Прилагаются все усилия, чтобы вражеская армия, группы пехоты не были снабжены в достаточном количестве боеприпасами", – рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

Он сообщил, что в последние дни на Харьковском направлении было уничтожено немало сил врага. Только за предыдущие сутки защитники ликвидировали более 150 оккупантов, уничтожили танк, девять артисистем, 20 автомобилей, три единицы спецтехники, девять укрытий и блиндажей с врагом.

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Действия врага на Харьковском направлении

В то же время войска РФ пытаются поддерживать свои активные штурмовые действия на этом направлении, совершают маневрирование. В частности, враг перемещает резервы из полигонов и подразделений, имеющихся в других направлениях. Так, противник поддерживает свои действия 44-м и 11-м армейскими корпусами.

"Однако этого всего им не хватает для прорыва нашей обороны и ведения боевых действий. Есть вероятная информация, что также он (враг – ред.) будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота РФ, которые будут размещены именно на том отрезке, вблизи границы", – рассказал Волошин.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска в Харьковской области наращивают группировки на направлении главного удара — Стрелеча-Липцы и в районе Волчанска. РФ перебрасывает дополнительные полки и бригады с других направлений и полигонов.

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