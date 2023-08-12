В ВСУ заявили, что оккупанты не имеют успехов под Купянском

В районе Купянска Харьковской области российская армия не имеет даже тактического успеха. Впрочем, оккупанты пытаются перехватить инициативу на этом участке фронта.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Долгое время они не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка ужесточена резервами. Мы знаем руководителей подразделений россиян и их планы, исходя из этого ведем оборону", — сказал он.

По словам Череватого, в районе Синьковки и Ивановки в сутки было восемь атак, 328 обстрелов и десять авиационных налетов.

За сутки уничтожены 69 захватчиков, а ранены — 97. Враг потери еще два танка Т-72, три бронированных автомобиля, гаубицу Д-30, миномет и командно-наблюдательный пункт.

На Купянском направлении россияне сосредоточили десантников, мотострелковые и танковые бригады, наемников, штурмовые отряды Шторм-Z из уголовников, территориальные войска и боевой армейский резерв.

Напомним, аналитики Института изучения войны рассказали, почему РФ наступает вблизи Купянска. В ISW считают, что российская армия наступает близ города, чтобы отвлечь вооруженные силы Украины.

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