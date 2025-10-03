ТСН в социальных сетях

Война
10
1 мин

В ВСУ заявили, что РФ передислоцирует войска с Сумского направления в Донецкую область.

Россия передислоцирует подразделения из Сумского направления в Донецкую область для усиления наступательных действий.

Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Российские войска продолжают передислокацию резервов из Сумского направления в Донбасс.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал полковник, заместитель командира бригады «Спартан» Владислав Саенко.

«Россияне постоянно опрокидывают дополнительные резервы на Донетчину. Постоянно их подразделения, которые находились на Сумском направлении, перебрасывают в Донецкую область. Они делают это для того, чтобы увеличить интенсивность наступательных действий. Их дальнейшие попытки продвижения не останавливаются, и поэтому они пытаются наращивать силы и средства», — отметил Саенко.

По его словам, несмотря на большое количество личного состава, противнику удается продвигаться только локально.

«Что касается их планов, то планы, которые россияне имели на летнюю наступательную операцию и начало осени, им не удалось выполнить. Ведь ВСУ очень эффективно отработали, чтобы разрушить эти планы. Следует заметить, что имея то количество личного состава и средств, на отдельных участках у них все же есть успехи, хотя и не значительные», — добавил полковник.

Ранее сообщалось, что враг пытается прорвать оборону на Добропольско-Покровском направлении, не щадя личного состава, бои сопровождаются штурмовыми действиями, инфильтрациями и пожарами.

Мы ранее информировали, что в сентябре темпы оккупации на фронте упали почти вдвое. Армия РФ смогла захватить 259 квадратных километров.

10
