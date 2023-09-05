В ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей

Вторая линия обороны захватчиков тоже очень мощная, поскольку русские войска окопались более года.

На второй линии обороны российских захватчиков на юге страны плотность минных полей значительно меньше, чем на первой, уже прошедшей силы обороны.

Вторая линия обороны содержит сеть подземных тоннелей, заявил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Офицер заявил, что вторая линия обороны захватчиков также очень мощная, поскольку российские войска окопались более года.

"Вторая линия российской обороны достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее", – сказал он.

Штупун отметил, что количество минных полей на вторые линии обороны тоже высоко, однако меньше, чем на первой.

Представитель Сил обороны Таврического направления считает, что военным ВСУ может сыграть на руку то, что траншеи, окопы и перекрытия противника будут не столь прочны.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях пытаются создать "терроборону".

Кроме того, мы ранее информировали, что в России официально запустили процесс новой так называемой частичной мобилизации, во время которой хотят набрать на войну против Украины дополнительно 200 тысяч человек.

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