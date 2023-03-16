В ВСУ заявили, что создали "сетку смерти", которой оккупанты не могут противостоять

Украинские военные применяют "огневой кулак", содержащий все средства ракетно-артиллерийного поражения, что позволяет эффективно уничтожать российских агрессоров.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, передает Military Media Center.

Он заявил, что западные партнеры Украины утверждают о создании украинцами чрезвычайного "килнета", или как еще называют "Сетка смерти ВСУ".

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"Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", — сказал Баранов.

Он отметил, что украинские артиллеристы и ракетчики взаимодействуют с другими средствами поражения, включая авиацию.

Баранов пояснил, что благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам украинские защитники смогли скомбинировать и создать "огневой кулак", который очень мощно и на большие расстояния. Баранов отметил, что враг ничего не может противопоставить такому впечатлению и даже не в состоянии проводить контрбатарейную борьбу.

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" "враг не достает, а мы их — да", — сказал он.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью глав государств и правительств европейских стран должно быть обеспечение украинских военных достаточным количеством качественных вооружений.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки активно опрокидывают военную технику на фронт и быстрыми темпами тренируют украинских военнослужащих накануне ожидаемого в мае 2023 года масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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