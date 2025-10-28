В ВСУ заявили, что военные по контракту «18-24» очень мотивированы

Вооруженные силы Украины / © СБУ

Молодые военнослужащие, недавно подписавшие контракт, уже выполняют боевые задания на фронте.

Об этом в прямом эфире телеканала " Эспрессо " рассказал офицер отделения коммуникаций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Игорь Ткаченко.

«О контрактниках 18–24 лет — эти ребята очень мотивированы. Они проходили обучение не только в рамках базовой военной подготовки, но и дополнительную подготовку, необходимую именно для боевых действий. Они уже использовали эти знания на практике и прошли все соответствующие курсы», — отметил Ткаченко.

По его словам, молодых бойцов тренировали опытные штурмовики, которые раньше воевали по разным направлениям — в частности, на Херсонском и Донецком. Инструкторы передавали им практические навыки ведения боя, маскировки и противодействия вражеским дронам.

«Итак, у этих ребят много положительных черт: они молодые, целеустремленные, патриотические и заряженные, потому что понимают, что сегодня защита страны чрезвычайно важна. Это хорошо видно в их очень хороших результатах», — подчеркнул офицер.

