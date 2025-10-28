- Дата публикации
В ВСУ заявили, что военные по контракту «18-24» очень мотивированы
После нескольких месяцев обучения они демонстрируют профессионализм, уверенность и готовность к сложным операциям.
Молодые военнослужащие, недавно подписавшие контракт, уже выполняют боевые задания на фронте.
Об этом в прямом эфире телеканала " Эспрессо " рассказал офицер отделения коммуникаций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Игорь Ткаченко.
«О контрактниках 18–24 лет — эти ребята очень мотивированы. Они проходили обучение не только в рамках базовой военной подготовки, но и дополнительную подготовку, необходимую именно для боевых действий. Они уже использовали эти знания на практике и прошли все соответствующие курсы», — отметил Ткаченко.
По его словам, молодых бойцов тренировали опытные штурмовики, которые раньше воевали по разным направлениям — в частности, на Херсонском и Донецком. Инструкторы передавали им практические навыки ведения боя, маскировки и противодействия вражеским дронам.
«Итак, у этих ребят много положительных черт: они молодые, целеустремленные, патриотические и заряженные, потому что понимают, что сегодня защита страны чрезвычайно важна. Это хорошо видно в их очень хороших результатах», — подчеркнул офицер.
Ранее сообщалось, что программу «Контракт 18-24» для привлечения молодежи в ряды ВСУ снова расширили — на все составляющие Сил обороны.
Мы ранее информировали, что глава Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Гнатов прокомментировал внедрение новых законодательных изменений о контрактной военной службе для добровольцев в возрасте 60 лет и старше («Контракт 60+»), дополняющих действующий проект «Контракт 18-24».