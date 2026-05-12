В ВСУ заявили, что «Зеленка» усложнила работу украинских дронов на фронте

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Появление листьев на деревьях — так называемая зеленка в военном сленге — осложнило работу украинских подразделений беспилотников.

Об этом в эфире Радио Хартия рассказал военнослужащий с позывным Фоп, который служит в составе 153-й бригады на Ореховском направлении.

По его словам, ранее российские подразделения удавалось выявлять раньше времени, что позволяло наносить удары еще до их приближения к украинским позициям.

Реклама

«Раньше мы их обнаруживали заранее и предпринимали превентивные меры силами беспилотных летательных аппаратов. А теперь появились листья на деревьях, и мы видим их уже непосредственно, когда они вступают с нами в стрелковый бой. С появлением зеленки стало сложнее», — рассказал военный.

Он также отметил, что естественное укрытие снижает эффективность FPV-дронов, особенно против скрывающейся в лесополосах пехоты.

«Естественный ландшафт — это не только маскировка, это и хорошая защита. Например, FPV-дрон, который был очень эффективным зимой, сейчас с листочками просто не проходит в густую растительность», — объяснил он.

По словам «Фопа», с начала апреля на Ореховском направлении наблюдается рост активности российских подразделений.

Реклама

«Если брать с начала апреля, то динамика — усиление штурмов: не механизированных, без применения наземной техники. Их просто становится все больше и больше», — отметил он.

Военный утверждает, что российские силы почти не используют технику для продвижения к линии боевого столкновения. Наземные роботизированные комплексы, по его словам, используются преимущественно в тылу для логистики.

«На нас наступает их пехота, штурмовики, пехота. Большие НРК — их логистика: им подвозят в тыл воду, бензин, сухпайки. В передний край их НРК не ездят. Они ходят пешком туда-сюда», — рассказал он.

Ключевую роль в боевых действиях, по его словам, сейчас играют беспилотные системы.

Реклама

«Технику уже никто не использует — ни мы, ни они. Все используют средства БПЛА. У них их очень много. Они насыщены разными типами и видами дронов, а также их количеством», — отметил военный.

Он также заявил, что российские войска активно применяют оптоволоконные дроны для логистики и беспилотники типа Молния для ударов по позициям.

«На дорогих оптоволоконных дронах они могут позволить себе просто перенести из точки А в точку Б бутылку воды с потерей дрона. Для них это ничего не стоит. У них очень много „Молний“, которые несут большое количество боекомплекта и уничтожают целые участки лесополос», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия атакует фактически по всем направлениям, поэтому ситуация на фронте остается напряженной.

Реклама

Мы ранее информировали, что противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями и в 2026 году планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей в БПЛА разных типов.

Новости партнеров