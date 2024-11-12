В ВСУ заявили о "черном" дне для врага на Курщине: что известно о провальном штурме

Часть оккупантов была уничтожена. Выжившие разбежались и спрятались в посадках.

Для российских войск 11 ноября стало "черным" днем, когда враг пошел в атаку в Курской области.

Об этом пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блыщык сообщила в эфире телемарафона.

Блыщык рассказала детали о провальном вражеском штурме на Курщине.

Также читайте Проверка боем северокорейских вояк: Коваленко очертил планы врага на Курщине

"Вчера был "черный" день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в пять-шесть накатов. Они пытались "залетать" на технике с десантом, однако 10 единиц бронетехники уничтожено воинами 47-й ОМБ — три БТРа взорвались на минах, а другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов и ПТРК "Стугна", — рассказала пресс-офицер 47-й бригады.

Она добавила, что другую российскую бронетехнику уничтожили смежные украинские бригады.

Часть оккупантов была уничтожена. Выжившие разбежались и спрятались в посадках. Сейчас этих захватчиков ищут украинские дроны, которые будут ликвидировать врага.

"Вчера произошел провальный штурм российских оккупантов", — подчеркнула Блыщык.

Она также проинформировала, что недавно бойцы 47-й бригады взяли в плен российского военного из 155-й бригады. Тот рассказал, что был свидетелем пыток, расстрела и посмертного отсечения голов украинским пленным. Оккупант рассказал и о тех, кто отдавал приказ об этом военном преступлении, и об исполнителях.

Напомним, 11 ноября эксперт издания BILD Юлиан Репке заявил, что контрнаступление россиян на Курщине обернулось для них катастрофой. Армия РФ несет огромные потери и смогла отбить лишь два небольших села.

Читайте также: