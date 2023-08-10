В ВСУ заявили о динамичной ситуации на Купянском направлении: прорвал ли враг оборону

На этом направлении только за предыдущие сутки оккупанты нанесли 559 ударов разными типами артиллерии по позициям Сил обороны Украины.

Ситуация на Купянском направлении является угрожающей длительное время и оккупанты уже несколько раз пытались пойти в большое наступление, однако не смогли его воплотить в жизнь.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает "Радио Свобода".

Российским войскам не удалось реализовать на Купянском направлении крупную стратегически-наступательную операцию.

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"Благодаря грамотной работе командующих, штабов, разведке, правильному построению обороны, невероятному героизму и мужеству наших воинов им это не удавалось", – сказал Череватый.

Атаки врага на Купянском направлении

Он сообщил, что в течение суток захватчики четырежды пытались атаковать украинские позиции в районе Сынковки и Ивановки на Купянском направлении, и в районе села Новоселовское на Сватовском направлении.

"559 раз разными типами артиллерии (враг – ред.) наносил удары по нашим позициям, 16 авианалетов", – отметил представитель ВСУ.

Что происходит на Купянском направлении

Череватый также прокомментировал заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского о том, что на Купянском направлении "отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки". Так, спикер Восточной группировки войск сообщил, что ситуация динамична, но системных прорывов врага не было. Речь идет о десятках-сотнях метров.

"Происходило движение (оккупантов – ред.) по определенным позициям. Речь идет о десятках, возможно, сотнях метров. Любая наступательная операция имеет главную цель: системный прорыв обороны врага, взятие его в окружение или принуждение бежать. Соответственно после этого – выход на оперативное пространство и достижение как можно большего успеха, то есть захвата территории и закрепления на ней. Всего этого врагу много недель не удается достичь", — описал ситуацию Череватый.

Как враг пытается добиться успеха на Лимано-Купянском направлении

Спикер Восточной группировки войск рассказал, какими методами российские войска пытаются добиться успеха на Лимано-Купянском направлении.

Так, в результате мощных потерь врага, утраченного базового количества профессионального войска оккупанты используют все меньше подготовленных бойцов, набранных из социально проблемных категорий.

"Какая мотивация у такого военнослужащего? Ответ – на поле боя. Имея большую мощную группировку, они не могут достичь не то, что стратегического, а даже оперативно-тактического результата. Их главная проблема – это личный состав", – рассказал Череватый.

Напомним, власти объявили обязательную эвакуацию с деоккупированных территорий Купянского района Харьковщины из-за усиления вражеского наступления на Купянском направлении и увеличения количества атак авиабомбами и другим вооружением.

По информации Минобороны, именно Купянское направление является основным направлением вражеского наступления, чтобы прорвать украинскую оборону и выйти непосредственно к Купянску.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Приоритетное направление для оккупантов, "фейерверки" в России и цели для Украины | Александр Мусиенко"

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