В ВСУ заявили о значительной активизации врага на юге

Война в Украине / © Associated Press

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Российские захватчики значительно увеличили интенсивность боев на юге, где в феврале было зафиксировано 118 боеприкосновений, а уже в марте - 368.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

«Для того чтобы говорить, что враг увеличивает или уменьшает интенсивность боевых действий, нужно ее с чем-то сравнивать. За март враг провел на юге 368 боеприкосновений, за февраль — 118. То есть количество столкновений выросло в три раза», — рассказал Волошин.

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Кроме того, враг наращивает количество ударов дронами-камикадзе, а также увеличилось количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.

«То есть, если в феврале в среднем было 260-300 артобстрелов, то уже в марте – 350-370. Относительно дронов-камикадзе: в феврале было 380-400, в марте — доходило до 450 и даже были дни, когда как минимум пол тысячи таких БПЛА летели по нашим позициям и по населенным пунктам, расположенным вблизи линии боевого столкновения», — отметил представитель.

Он заявил, что можно ясно констатировать об увеличении интенсивности боевых действий на юге.

Враг накапливает силы и средства для проведения штурмовых действий, однако «это не часть стратегического наступления, это штурмовые действия малыми группами пехоты для улучшения тактического положения».

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