В ВСУ заявили об уменьшении количества вражеских ударов КАБами: в ISW усомнились

Несмотря на заявления ВВС Украины о боевой работе по российским самолетам на расстоянии более 150 км, аналитики ISW пока не видят, что темп нанесения ударов КАБами уменьшился.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук 8 марта заявил, что ВСУ регулярно обстреливают российские истребители.

По его словам, российские войска продолжают наносить управляемые воздушные удары по позициям украинских фронтов, но российская авиация "больше не решается" подлетать слишком близко к линии фронта и недавно украинская ПВО пыталась ударить по российскому самолету с расстояния более 150 километров.

Олещук заявил, что недавние сообщения о сбитии российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34 и Су-35 привели к тому, что российские силы "существенно снизили" частоту авиаударов РФ по Украине.

"Однако ISW не наблюдала убедительных доказательств того, что темп ударов российских управляемых бомб снизился. Недавно Forbes сообщил, что российские самолеты совершают по сотне или более боевых вылетов в день для нанесения ударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров", — отмечают в Институте изучение войны.

По мнению аналитиков, это показывает, что российские самолеты продолжают выполнять относительно большое количество ударов КАБами, несмотря на то, что Украина сбивала такие самолеты.

Ранее сообщалось, что украинские военные за две недели уничтожили больше российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем РФ производит за год.

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