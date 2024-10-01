В ВСУ заявили об усложнении ситуации на Харьковском направлении

В частности, в Волчанске за прошедшие сутки враг более 10 раз пытался штурмовать позиции украинских войск.

На Харьковском направлении усложнилась оперативная обстановка, российские войска увеличили свою активность. Силы обороны Украины сдерживают давление врага.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Харьков".

"Оперативная обстановка на Харьковском направлении осложнилась и характеризуется увеличением активности противника. Силы обороны Украины сдерживают давление российских оккупационных войск", — указано в заявлении.

В районе Глубокого враг продолжает активно устанавливать минные заграждения.

В районе Лукьянцев россияне закрепляются на занимаемых позициях 380-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии. В то же время среди личного состава полка есть случаи самовольного ухода с позиций.

В Волчанске оккупанты за прошедшие сутки более 10 раз пытались штурмовать позиции украинских войск. Враг понес потери в живой силе, технике и отступил. В настоящее время россияне проводят единичное перемещение личного состава для эвакуации потерь и пополнения личного состава.

За прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Российская армия нанесла авиаудар с использованием одного КАБа и устроила 56 ударов дронами-камикадзе. Враг также совершил 418 обстрелов позиций украинских войск.

Потери РФ на Харьковском направлении

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику. Так, потери противника за минувшие сутки составляют 202 человека, из них бесповоротные – 134, санитарные – 67.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе 2 танка, 18 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, 20 автомобилей, четыре единицы спецтехники, 49 БпЛА.

Силы обороны Украины уничтожили 69 вражеских укрытий для личного состава и три места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", – резюмировали в ОТГ "Харьков".

Напомним, накануне командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил, что на Купянском направлении оккупанты готовят новые попытки больших штурмов, чтобы выйти к реке Оскол на Харьковщине.

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