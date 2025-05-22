В ВСУ заявляют о "трагических событиях" для РФ в Средиземноморье: детали от Плетенчука

Флот РФ. / © flot.sevastopol.info

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В Средиземном море для РФ разворачиваются "очень интересные, даже в некоторой степени трагические" события. Российский флот выгоняют из базы, которую они перестраивали полвека.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, военных баз как альтернативы России там нет. Так что изменения влетят Москве в копейку.

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"Они там спешят понемногу на выход. Конечно, для них стало проблемой то, что попросили их все же, судя по всему, из их уже теперь бывшей базы в Тартусе, которую они там перестраивали полвека. Фактически мы наблюдаем действия, свидетельствующие о том, что они все же вынуждены покинуть ее".

Россияне должны где бункероваться в регионе, они могут заходить в порты Алжира и Египта. Впрочем, это не военные базы, отмечает представитель ВМС.

Сейчас для россиян логистика в Средиземноморье достаточно сложна, ведь следует учитывать закрытый Босфор.

Россияне продолжают демонстрировать там свое присутствие, и, как заверил Плетенчук, "будут еще сюда возвращаться". Но использовать для этого флот, как было раньше, теперь для страны-агрессорки стало невозможным.

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"Придется им теперь в обход Европы, через Атлантику ходить сюда, и здесь уже выполнять задачи, которые перед ними ставит их руководство. Потому что в Африке они тоже пытаются свои интересы продвигать. Все мы понимаем, какие это интересы, но это становится уже достаточно дорого и долго", - добавил Плетенчук.

Как сообщало издание Bloomberg, РФ может пополнить свой военный флот после потерь в результате войны в Украине двумя кораблями из Индии. Снабжение должно состояться по соглашению, которое Индия заключила с Россией еще в 2018 году.

Напомним, в прошлом месяце ГУР сообщило операцию в Балтийском море , где в России выгорел ракетный корабль "Серпухов". Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

Дата публикации 17:39, 14.04.25 Количество просмотров 26 Крейсер Москва уже три года на дне! Что осталось от величайшего русского корабля?