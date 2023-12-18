С наступлением зимы волнение по поводу лучшего оснащения российской армии все больше обостряется. Бойцы ВСУ разочарованы тем, что снова обороняются в изнурительной войне. Недовольство в полях ВСУ, когда-то чрезвычайно редкое и выражавшееся только в частных беседах, теперь становится более распространенным и открытым. В частности, они говорят, что бюрократия встала на пути победы — ВСУ составили план на зиму, но сомневаются. Из-за глупых задержек с оформлением документов, армию Украину уже "подвели" в районе Запорожской области.

Об этом говорится в материале АР.

Аналитики говорят, что российские войска должны захватить всю восточную Украину этой зимой, чтобы президент России Владимир Путин мог ссылаться на эти так называемые достижения во время своей кампании за переизбрание, почти бесспорный результат.

"Ободренный недавними достижениями на поле боя, на прошлой неделе Путин заявил, что он остается полностью преданным войне, и раскритиковал Украину за то, что она "пожертвовала" войсками, чтобы продемонстрировать успех западным спонсорам", — говорится в материале.

"Украинцы знают, что игра россиян улучшается. Они видят, что происходит в Конгрессе США, а также в ЕС", — сказал бывший генерал британской армии Ричард Берронс.

Этой зимой Украина может обороняться, но ее военное руководство говорит, что не намерено прекращать борьбу, добавил он.

Также издание дает слова бойца ВСУ, который говорит, что на увольнение Украины необходимы дроны.

"Они необходимы в большинстве кропотливых операций, нацеленных на увольнение Украины", — говорится в рассказе бойца.

Но Украина с подготовкой операторов дронов "не торопится". Его личный опыт таков: оформление необходимых документов от нескольких государственных учреждений пришлось ждать 7 месяцев 75 военным, которые могли бы потратить это время на ликвидацию россиян.

"Мы потеряли время зря", — говорит он.

Его критику разделяют и другие командиры воинских частей. Они также жалуются на срыв в выполнении боевых задач из-за "дефицита" личного состава и задержки в ремонте дронов.

Между тем глава Минобороны Украины Рустем Умеров уверяет, что у государства достаточно солдат и оружия, чтобы начать следующий этап боевых действий.

"Мы способны и можем защитить наших людей, и мы будем это делать... У нас есть план, и мы будем за ним следовать", — говорил Умеров в декабрьском интервью изданию.

Напомним, в Генштабе выступают за то, чтобы понятия " ВСУ " и понятие "коррупция" были совсем несовместимыми. Поскольку военные должны сконцентрироваться только на выполнении боевых задач. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы должны сконцентрироваться на выполнении своих задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".

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