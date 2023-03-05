В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт: Генштаб ВСУ рассказал детали

В Кремле бешенеют от бессилия на фронте.

В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 5 марта.

"В феврале текущего года Путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой", — сказано в сообщении.

По информации Генштаба, руководство бригады и российские военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВСУ без какого-либо обеспечения и подготовки.

Напомним, в России заговорили о самосуде над генералом Мурадовым за "мясные штурмы" Угледара.

Ранее сообщалось, что в конце января в районе Угледара ВСУ уничтожили 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. В ноябре 2022 года эта бригада уже получала "по зубам" под Павловкой.

В конце февраля разведка Британии сообщала, что на штурм Угледара, вероятно, снова бросили войска 155-й бригады.

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