В Ялте юноша заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его записать "извинения" (видео)

В оккупированной Ялте российские пропагандисты проводили "соцопрос" и интересовались у местных жителей, боятся ли они предстоящего контрнаступления ВСУ.

На коротком видео юноша, который шел по улице вместе с другом, отвечает поддерживающей Украину пропагандистке.

Вот прямой язык:

– Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?

– Мы за Украину!

– Как?

После этого оккупанты нашли отважного парня, доставили в отделение полиции и заставили записать "извинения". По информации коллаборантов, юноше 16 лет.

"Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед страной – перед Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации", – заявил подросток в своем обращении.