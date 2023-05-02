В Ялте юноша заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его записать "извинения" (видео)

Пропагандисты расспрашивали, боятся ли местные жители контрнаступления ВСУ.
В оккупированной Ялте российские пропагандисты проводили "соцопрос" и интересовались у местных жителей, боятся ли они предстоящего контрнаступления ВСУ.
На коротком видео юноша, который шел по улице вместе с другом, отвечает поддерживающей Украину пропагандистке.
Вот прямой язык:
– Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?
– Мы за Украину!
– Как?
После этого оккупанты нашли отважного парня, доставили в отделение полиции и заставили записать "извинения". По информации коллаборантов, юноше 16 лет.
"Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед страной – перед Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации", – заявил подросток в своем обращении.
Напомним, что украинская разведка призвала оккупантов бежать из Крыма, "пока такая опция еще есть".
Тем временем коллаборанты и оккупанты преследуют проукраински настроенных жителей полуострова. Крымчанам запрещают даже слушать украинские песни.
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