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В Ялте юноша заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его записать "извинения" (видео)

В Ялте юноша заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его записать "извинения" (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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В Ялте юноша заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его записать "извинения" (видео)

Юноша в Ялте публично поддержал Украину / Фото: скриншот с видео

Пропагандисты расспрашивали, боятся ли местные жители контрнаступления ВСУ.

В оккупированной Ялте российские пропагандисты проводили "соцопрос" и интересовались у местных жителей, боятся ли они предстоящего контрнаступления ВСУ.

На коротком видео юноша, который шел по улице вместе с другом, отвечает поддерживающей Украину пропагандистке.

Вот прямой язык:

– Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?

– Мы за Украину!

– Как?

После этого оккупанты нашли отважного парня, доставили в отделение полиции и заставили записать "извинения". По информации коллаборантов, юноше 16 лет.

"Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед страной – перед Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации", – заявил подросток в своем обращении.

В Ялте юноша на камеру заявил, что ждет ВСУ: его заставили записать "извинения"

В Ялте юноша на камеру заявил, что ждет ВСУ: его заставили записать "извинения"

Напомним, что украинская разведка призвала оккупантов бежать из Крыма, "пока такая опция еще есть".

Тем временем коллаборанты и оккупанты преследуют проукраински настроенных жителей полуострова. Крымчанам запрещают даже слушать украинские песни.

Так, оккупационная "власть" наказала гостей свадьбы в Бахчисарае, которые на праздновании пели и танцевали под "Червону калину". Заведение, в котором для гостей включили украинскую патриотическую песню, закрыли.

В кафе "Краб" города Щелкино в Крыму транслировался клип украинского рэпера YARMAK "Дикое поле". Диджея, поставившего песню, арестовали на 10 суток.

22 ноября 2022 года оккупанты Крыма избили и назначили 14 суток административного ареста бывшему преподавателю Белогорского техникума Андрею Белозерову. На него составили протокол из-за публикации песни "Червона калина" на странице в соцсети.

В декабре прошлого года в Крыму арестовали трех человек, которые слушали и пели песню "Ой, у лузі червона калина".

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Дата публикации
Просмотры
1297
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