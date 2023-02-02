В январе резко увеличилось количество желающих сдаться в плен россиян: кто именно в основном обращается

Наибольший энтузиазм к возможности добровольно сдаться в плен – у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.
В январе резко возросло количество обращений российских военных по поводу добровольной сдачи в украинский плен в рамках государственного проекта "Хочу жить".
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"За все время работы проекта с 15 сентября 2022 года поступило более 7600 обращений россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины. В январе 2023 года количество обращений возросло почти на 50%", — говорится в сообщении.
Так, в январе сайт проекта "Хочу жить" посетили 5,6 млн пользователей, из которых 4,7 млн — из России и 350 тыс. — из Украины (в основном из временно оккупированных территорий).
Наибольший интерес к возможности добровольно сдаться в плен – у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей России. Среди жителей Украины этим в основном интересуются жители Донецкой области и Крыма.
Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов рассказал, что преимущественно в проект "Хочу жить" обращаются российские военные и члены их семей, а также граждане, которым грозит мобилизация.
Для получения информации о том, как сдаться в плен, следует обратиться на круглосуточную телефонную линию проекта "Хочу жить" по номеру +38 044 350 89 17 или по короткому номеру 688 (только для украинских номеров). В Telegram и WhatsApp операторы проекта отвечают по номерам: +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.
Напомним, между тем Россия проводит мобилизацию на захваченных территориях Украины. Так, в Крыму россияне снимают бронь с экономистов и IT-специалистов.
В самой России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше и мигрантов из стран бывшего СССР. А в Северной Осетии в войска вербуют наркозависимых.
Заметим, что из 50 тыс. российских зеков, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне, на фронте осталось всего 10 тыс.
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