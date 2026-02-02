В январе РФ оккупировала 245 кв км территории Украины: где враг давил больше всего

Российские военные / © Associated Press

Реклама

В январе темпы продвижения русских войск на фронте снизились по сравнению с концом прошлого года. По подсчетам аналитиков, за месяц противник оккупировал около 245 квадратных километров украинской территории — это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре.

Об этом пишет аналитический проект DeepState.

В то же время интенсивность боевых действий уменьшилась не столь существенно, как можно было ожидать. Количество штурмовых атак в январе сократилось всего на 4% по сравнению с декабрем. Часть военных при этом отмечает, что в целом месяц был несколько менее напряженным, чем предыдущий.

Реклама

Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении – на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.

На второе место по интенсивности боев вышло Гуляйпольское направление, где зафиксировано 21% всех атак. По оценкам, количество штурмовых действий там выросло в 1,75 раза.

Далее по уровню боевой активности следуют Константиновское направление (12% штурмов), Лиманское (8%) и Александровское (8%).

В то же время, аналитики обращают внимание на ситуацию на Славянском направлении. Несмотря на то, что там произошло всего около 3% всех штурмов, именно на этом участке зафиксировано почти 20% территориальных потерь. Это свидетельствует о высокой эффективности отдельных атак противника на этом участке фронта.

Реклама

Официальных сведений Генерального штаба ВСУ по обобщенным итогам за месяц пока нет.

Напомним, что РФ активизировала атаки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей : под угрозой ключевая линия обороны.