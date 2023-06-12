В Японии отреагировали на претензии России из-за помощи Украине

Посол Японии призвал Москву немедленно вывести все свои войска с территории Украины.

Правительство Японии отвергло заявления о решении Токио поставлять оборонное оборудование Украине.

Об этом сообщает NHK.

Японский посол Тоэхис Кодзуки заявил, что вторжение РФ в Украину вызвало текущие обстоятельства, и что переложение вины на Токио крайне несправедливо и абсолютно неприемлемо.

"Вторжение России в Украину является явным нарушением международного права, и что это нельзя терпеть. Япония продолжит жесткие санкции против России и будет решительно поддерживать Украину для ускорения начавшейся РФ войны", — сказал он.

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Кроме того, Кодзуки призвал Москву немедленно вывести все свои войска с территории Украины.

Накануне Министерство иностранных дел РФ вызвало на ковер посла Японии Тоехису Кодзуки из-за объявленной ранее Японией помощи Украине.

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