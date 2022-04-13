В Японии утвердили выплаты украинским беженцам: кто и сколько получит

Читайте в материале ТСН.ua о размере финансовой помощи украинским беженцам в Японии.
Украинцы вынужденно покидают свою страну из-за полномасштабной войны России, которая началась 24 февраля 2022 года. Каждая страна мира вводит для украинских беженцев финансовую помощь. В Japan Today сообщили, какие выплаты могут ждать украинцы, выехавшие в Японию.
Финансовая помощь в Японии: кто и сколько получит
Согласно новым правилам, правительство Японии будет выплачивать социальную помощь украинским беженцам минимум полгода после оформления заявления на получение средств. Также украинцам дополнительно будут покрывать уроки японского языка и медицинскую помощь. Получат беженцы и бесплатную помощь по трудоустройству.
Всех украинцев, которых эвакуировали в Японию, поселят в гостиницах и будут выплачивать такие суммы помощи:
- 500 иен в день (около 117 гривен) на одного ребенка до 12 лет;
- 1000 иен в день (около 234 гривны) на одного взрослого человека.
Расходы на питание будут покрываться отдельно от этих выплат.
Если из гостиниц украинские беженцы решат переехать на новое жилье, которое будут предоставлять предприятия и муниципалитеты, ежедневные выплаты возрастут до:
- 1200 иен (около 285 гривен) на одного ребенка до 12 лет;
- 2400 иен (около 570 гривен) на одного взрослого человека.
Также правительством Японии предусмотрена единовременная помощь в размере 160 тысяч иен (около 37 563 гривен) на одного украинца в возрасте от 16 лет и 80 тысяч иен (около 18 781 гривен) на каждого беженца до 16 лет. Эту финансовую помощь можно будет получить сразу после переезда из гостиницы в новое жилье.