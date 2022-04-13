В Японии утвердили выплаты украинским беженцам: кто и сколько получит

В Японии утвердили выплаты украинским беженцам: кто и сколько получит

Читайте в материале ТСН.ua о размере финансовой помощи украинским беженцам в Японии.

Украинцы вынужденно покидают свою страну из-за полномасштабной войны России, которая началась 24 февраля 2022 года. Каждая страна мира вводит для украинских беженцев финансовую помощь. В Japan Today сообщили, какие выплаты могут ждать украинцы, выехавшие в Японию.

Финансовая помощь в Японии: кто и сколько получит

Согласно новым правилам, правительство Японии будет выплачивать социальную помощь украинским беженцам минимум полгода после оформления заявления на получение средств. Также украинцам дополнительно будут покрывать уроки японского языка и медицинскую помощь. Получат беженцы и бесплатную помощь по трудоустройству.

Всех украинцев, которых эвакуировали в Японию, поселят в гостиницах и будут выплачивать такие суммы помощи:

500 иен в день (около 117 гривен) на одного ребенка до 12 лет;

1000 иен в день (около 234 гривны) на одного взрослого человека.

Расходы на питание будут покрываться отдельно от этих выплат.

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Если из гостиниц украинские беженцы решат переехать на новое жилье, которое будут предоставлять предприятия и муниципалитеты, ежедневные выплаты возрастут до:

1200 иен (около 285 гривен) на одного ребенка до 12 лет;

2400 иен (около 570 гривен) на одного взрослого человека.

Также правительством Японии предусмотрена единовременная помощь в размере 160 тысяч иен (около 37 563 гривен) на одного украинца в возрасте от 16 лет и 80 тысяч иен (около 18 781 гривен) на каждого беженца до 16 лет. Эту финансовую помощь можно будет получить сразу после переезда из гостиницы в новое жилье.