В языковой школе Днепра маленьких украинцев учили, что они русские, а для украинцев родной язык - русский

В одной из тестовых заданий в школе по английскому языку говорилось, что родной язык украинцев – русский. Когда родители заметили это преподавателям, те ответили – методика авторская, написанная много лет назад на русском и переделать ее они не могут, говорится в ТСН.

Наталья Паришкура не сдерживает эмоций, когда листает учебник, выданный ее сыну в одной из самых известных языковых школ Днепра. И хотя признается, что противно, читает текст, который педагоги дают учащимся для перевода.

«"Я русский, я из России, я в зеленом", дальше – "они украинцы, но их родной язык русский!". Вот уже была та граница, которую я уже не выдержала. Извините, но для моей семьи не приемлемо, чтобы мой ребенок читал, артикулировал «я русский, я из России», когда россияне убивают наших детей», — говорит женщина.

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Этот текст предлагают перевести во время собеседования тем, кто хочет поступить в школу. Утверждение о родном языке украинцев, говорит женщина, возмутило не только ее. Еще и преподавание, как выяснилось, здесь исключительно на русском. «Мне пишет зауч этой школы и говорит, что думаю, что для вашего ребенка это будет проблема, к сожалению, мы вам не подойдем», – вспоминает Наталья.

Сережа английский изучает с трех лет, но переводит на украинский. Русская терминология действительно не понимает. «Я совсем не понимаю, я знаю только на украинском. Иногда, когда кто-то не понимал, переводили на русский, я переспрашивал, чтобы говорили по-украински. Английский вообще, мне кажется, нужно подавать на самом английском языке», — рассуждает ребенок.

В школе говорят, что переходить на украинский и менять тексты в учебниках не могут. Мол работают по авторской методике основателя, которую он разработал почти 30 лет назад. Сейчас умер и менять его тексты слишком сложно, говорят педагоги. «Это нужно все адаптировать на украинскую грамматику, я подчеркиваю адаптировать, не просто перевести предложение, а адаптировать, чтобы эта методика продолжала работать», — убеждает директор школы английского языка Надежда Дорошенко.

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Правда, в электронной версии учебника предложение с российскими нарративами убрали. В печатной пока оставят как есть. «Заменить эти предложения, значит весь этот тираж переработать, у нас нет штата, который нам все это сделает», — добавляет директор.

Но юристы категоричны: по закону в школе давно должны адаптировать программу, потому что с января 2021 года украинский стал обязательным для предоставления всех образовательных услуг. «Если есть лицензия, которая четко предполагает, что преподавание должно происходить по условиям государственных стандартов, это должно быть только на украинском языке», — объясняет адвокат Андрей Верба.

После скандала в школе пообещали заменить русскоязычные учебники на украинские. Планируют сделать это до конца года, хотя из-за своей языковой позиции несколько учеников уже потеряли — родители забрали детей из школы.

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