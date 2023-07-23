В ЮНЕСКО отреагировали на ракетный удар России по центру Одессы: глубоко встревожены и осуждают

В ЮНЕСКО отреагировали на ракетные обстрелы центра Одессы. Там подчеркнули, что организация "глубоко встревожена и решительно это осуждает".

Об этом говорится в заявление ЮНЕСКО.

Руководитель ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что ракетный удар по центру Одессы является "эскалацией насилия против культурного наследия Украины". Атаку они назвали "дерзкой".

"ЮНЕСКО глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого были нанесены удары по нескольким культурным объектам в центре Одессы, где расположен объект Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", – говорится в заявлении организации.

В ЮНЕСКО отметили, что отправят в Одессу свою миссию для оценки нанесенного ущерба.

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года", - заявила Одри Азуле.

Напомним, в январе 2023 года в список культурного наследия ЮНЕСКО попали более 50 объектов в центре Одессы.

Отметим, что в Одессе после ночной ракетной атаки РФ повреждено более двух десятков памятников архитектуры вместе со Спасо-Преображенским кафедральным собором.

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