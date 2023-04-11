В Южной Корее заявили, что часть секретной информации, обнародованной США, является поддельной

В США согласились, что «значительная» часть документа по Южной Корее была сфабрикована Кореей.

В Южной Корее сегодня, 11 апреля, заявили, что «значительная часть» обнародованных документов разведки США подброшена.

Об этом сообщает агентство AFP.

По данным Южной Кореи, документы, в которых говорится об озабоченности Сеула по поставкам оружия в Украину, являются сфабрикованными. Они являются частью более широкой утечки, которую Пентагон назвал «очень серьезной» угрозой национальной безопасности.

Как передает Reuters, в одних из них предполагается, что Сеул мог шпионить за Южной Кореей. альянс с США является актом, «компрометирующим национальные интересы».

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Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим южнокорейским коллегой во вторник, в ходе которых обе стороны согласились, что «значительная» часть документа по Южной Корее была сфабрикована, — говорится в сообщении.

Отметим, что утечка документов произошла за несколько недель до запланированной встречи Юна с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 26 апреля.

Накануне представители главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи выразили «большое сожаление» по поводу вероятной слежки, назвав его явным нарушением национального суверенитета и серьезным провалом безопасности администрации Юна.

Добавим, что официальные лица США пытаются успокоить союзников после ливня строго засекреченной информации о войне в Украине.

Между тем, масштаб утечки секретной информации , касающейся, в частности, боеспособности украинских Вооруженных Сил и действий американских союзников, оценивается Министерством обороны США.

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