В Южной Корее заявили о необходимости создания собственного ядерного оружия: заявление

Такое заявление сделал один из вероятных претендентов на пост президента Южной Кореи в 2027 году.

Южная Корея должна наращивать свой арсенал ядерного оружия, чтобы укрепить свою защиту от возможной угрозы с Северной Кореи (КНДР), даже если это подвергнет ее международным последствиям.

Об этом заявил мэр Сеула О Се Хун в интервью Reuters.

По его мнению, Южная Корея должна создать ядерное оружие, чтобы укрепить свою оборону от Северной Кореи, утверждая, что страна не может быть связана с целью денуклеаризации (уменьшение или ликвидация ядерного оружия. — Ред.).

Также читайте Южная Корея сделала первый шаг в передаче оружия Киеву: какое решение было принято в Сеуле

"Северная Корея почти добилась успеха в миниатюризации и облегчении тактического ядерного оружия и обеспечила себе как минимум десятки боеголовок. Мы подошли к моменту, когда трудно убедить людей с помощью логики в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и придерживаться идеи денуклеаризации", – считает он.

О Сэ Хун является влиятельным членом консервативной Партии народной власти президента Юн Сук Йоля и одним из самых высоких чиновников, активно выступающих за программу создания ядерного оружия Южной Кореей. Его считают вероятным претендентом на пост президента в 2027 году.

Напомним, 13 марта КНДР заявила о запуске крылатых ракет с подводной лодки.

В феврале 2023 года Северная Корея тоже запускала баллистическую ракету.

В то же время, сестра лидера КНДР Ким Чен Ина заявила, что любые попытки других стран сбить одну из их ракет во время испытательного запуска будут считать объявлением войны.

Кроме того, она заявила, что Северная Корея "всегда будет стоять на одном поле боя" с российской армией.

Читайте также: