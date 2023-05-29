В южных областях Украины объявили воздушную тревогу: предварительная причина

Жителей этих областей призывают немедленно пройти к укрытию.
В Херсонской и Николаевской областях ночью 29 мая была объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
В понедельник, 29 мая, в 23.44 объявили воздушную тревогу в Херсонской и Николаевской областях. Жителей этих регионов призывают находиться в безопасных местах.
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что существует угроза ударов иранскими дронами, которые в очередной раз российские террористы запустили по нашему государству.
Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 29 мая крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг целился по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Также 29 мая в обед российские террористы выпустили по Киеву 11 ракет "Искандер". Их все удалось сбить.
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