В заблокированном оккупантами Мариуполе находятся еще 130 тысяч человек — мэр города

В заблокированном оккупантами Мариуполе находятся еще 130 тысяч человек — мэр города

Мариуполь полностью уничтожен.

В блокированном российскими захватчиками городе Мариуполь находятся около 130 тысяч человек, которые не могут уехать из-за боевых действий военных РФ.

Об этом сообщил во время брифинга мэр города Вадим Бойченко.

"Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы, их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сегодня этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска в Запорожье также работает, но очень сложно", — сказал Бойченко.

Напомним, в строительстве Генерального штаба ВСУ сообщили, что кафиры готовятся в ближайшее время штурмовать Мариуполь, чтобы взять его под полный контроль.

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