В заблокированных российскими оккупантами окрестностях Мариуполя от голода умирают люди — глава ОВА

В заблокированных российскими оккупантами окрестностях Мариуполя от голода умирают люди — глава ОВА

Власти города просят предоставить "зеленые коридоры".

Жители Мариуполя, которым удалось скрыться от вражеских российских обстрелов, оказались заблокированными окрестностями города. В гражданских нет еды и воды.

Также читайте В Мариуполь на войну завезли чеченцев с низким уровнем специальной подготовки

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Российские оккупационные власти совершают геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось сбежать от российских авиабомб. Это – преступление против человечности!" – говорится в сообщении.

Павел Кириленко просит врага предоставить "зеленые коридоры, чтобы мариупольцы смогли покинуть зону боевых действий

"Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и пищей, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий!" – написал Кириленко.

Напомним, 19 марта из Мариуполя в Запорожье благодаря гуманитарному коридору удалось эвакуировать 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.

Читайте также: