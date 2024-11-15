На Черниговщине россияне создают фейковую "победу" – DeepState

Россияне объявили о начале какой-то операции в Черниговской области. Они заявили о том, что ВСУ деморализованы и убегают.

Об этом сообщает DeepState в Telegram.

По словам ГПСУ после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи, Новоселовка и Колосс стали отрезаны реками Десна и Судость. Однако местных жителей там нет.

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Очевидно, что создание наблюдательных пунктов в этой ситуации нецелесообразно для ВСУ, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно, защищать данный полуостров смысла нет. Однако российские захватчики зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе".

Аналитика DeepState / Фото: t.me/DeepStateUA

"Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить там свою тряпку", – говорится в сообщении.

Такие действия враг использует только для того, чтобы создать панику среди людей, которые не пользуются картами и смотрят только новости.

"Интересно, что до сих пор нет официальной реакции, кроме поста ГПСУ, ведь почему-то соврать "опровергнув Дипстейт по Ильинке и Купянску" надо быстро, а вот опровергнуть ИПСО врага никто не спешит", — подытожили аналитики DeepState.

Напомним, российская армия на сегодняшний день может одновременно запустить по Украине со своих кораблей до 90 крылатых ракет "Калибр".

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