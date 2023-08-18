Во временно захваченном Энергодаре на Запорожье произошла "бавовна". По предварительным данным, взрыв прогремел в логове так называемой "народной милиции".

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Так называемая "народная милиция" пока оккупированного Энергодара не присмотрела за техникой безопасности. Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17", — рассказал он.

В захваченном Энергодаре взорвали логово так называемой "народной милиции" / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Так, по словам Федорова, до полномасштабного вторжения в здание располагалось отделение полиции, а после помещения захватили вражеские "службы". Кроме того, в здании якобы была еще и комната пыток для гражданских пленных.

Напомним, в России в городе Нижний Новгород напротив здания ФСБ на Казанском шоссе появился украинский флаг. Видео можно увидеть в статье.

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