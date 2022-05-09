В захваченном Херсоне оккупанты хотят заставить заключенных воевать против ВСУ — Денисова

В захваченном Херсоне оккупанты хотят заставить заключенных воевать против ВСУ — Денисова

Во временно оккупированном Херсоне военные РФ хотят дать заключенным оружие и заставить их воевать против ВСУ.

Таких заключенных в городе более 2 тысяч.

Об этом сообщила уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова на странице Facebook.

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"Российские военные хотят их ставить впереди своей армии как пушечное мясо, чтобы украинской армии пришлось стрелять в своих же людей", — написала омбудсмен.

Также россияне продолжают похищать людей прямо посреди улицы, исчезают журналисты, люди с активной гражданской позицией. Людей бросают в специально созданную застенку. Заложниками оккупации Херсона стали и работники бывшей пенитенциарной системы, ныне подчиненные Министерству юстиции Украины.

В Херсонской области оккупанты пытают и похищают людей

Напомним, в Каховке Херсонской области оккупанты обустроили застенку в помещении полиции. Там бьют и подвергают пыткам, в том числе электрическим током.

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