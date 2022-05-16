"В захваченном Херсоне оккупанты раздают просроченную гуманитарку и лекарства" — Денисова

В Херсоне прогнозируют скоротечное окончание лекарственных средств. Оккупанты препятствуют эвакуации мирного населения.

В городе назревает гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты препятствуют жителям населенных пунктов Херсона выезжать на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, россияне также ограничивают возможность передвижения в пределах области.

Денисова также сообщает, что военные РФ не пропускают волонтеров с гумпомощью и обворовывают гуманитарные грузы.

Как передает Денисова, в Херсонской области остается около 500 тысяч человек. До начала полномасштабной войны на территориях Херсона проживало около миллиона.

Отмечается также, что в первые дни захвата южного региона Украины российские оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары захватчики вывезли в Крым и РФ.

"Какую гуманитарку россияне раздают? Продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине", — сообщает Денисова.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе назревает гуманитарный кризис. В городе прогнозируют окончание запасов медикаментов в течение следующих двух недель. Среди прочего, больше нет растворов для капельниц, есть дефицит лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Не хватает ингаляционного кислорода. По данным мэра Херсона, во всех районах области без исключения существует значительная потребность в лекарствах.

Напомним, 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет от 26 апреля работает дистанционно.

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе

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