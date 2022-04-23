В захваченной ВСУ российской технике находят детали из Франции, Германии и Израиля – ОП

В захваченной ВСУ российской технике находят детали из Франции, Германии и Израиля – ОП

В захваченной украинскими войсками на поле боя российской технике находят детали двойного назначения из Германии, Франции и Израиля. Это несмотря на то, что в ЕС действует запрет на поставку соответствующего оборудования в Россию.

Украина "откровенно реагирует" на такие случаи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сыбига в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Мы сейчас показываем факты и будем делать тоже их публичными, потому что в трофейной российской технике, которая захватывается украинскими военными на поле боя, мы видим детали двойного назначения, причем из таких стран, как Германия, Франция, Израиль. Пры этом всем сами же Германия и Франция с 2014 года должны соблюдать санкционный режим. К сожалению, мы видим, как это на практике происходило", — рассказал Сыбига.

Он также подчеркнул, что необходимо перекрыть возможности для России обходить санкции и ввоз подсанкционной продукции через третьи страны.

"Мы эти государства знаем, мы также знаем государства, которые этому способствуют, и четко это доказываем (партнерам – ред.)", – добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что Германия и Франция обошли введенное в 2014 году Евросоюзом эмбарго на поставку оружия в Россию. Так, компании обеих стран-членов ЕС снабжали Москву бомбами, реактивными снарядами и другой военной техникой.

В середине апреля стало известно, что ЕС закрыл "лазейку", позволившую правительствам стран-членов экспортировать оружие в Россию на десятки миллионов евро, несмотря на эмбарго.

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