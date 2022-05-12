В захваченных районах Запорожской области россияне похитили 271 человека

Украинской стороне удалось освобожить 153 человека.

С начала полномасштабного российского вторжения на временно захваченных территориях Запорожской области подтвержден 271 случай похищения людей.

Об этом сообщил глава Запорожской военной областной администрации Александр Старух.

По его информации, в настоящее время находятся в заложниках 118 человек, освобождены – 153. За прошедшие сутки были освобождены еще два жителя Запорожской области.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты пытают взятых в заложники мирных украинцев.

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