На захваченных территориях оккупанты грабят дома, воруют авто и задерживают украинцев – Генштаб

Российские военные нарушают нормы Международного гуманитарного права.
Оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины. Военные РФ целенаправленно нарушают все нормы интернационального гуманитарного права.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 апреля.
Оккупанты грабят дома гражданских, похищают их машины и незаконно задерживают украинцев.
"На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в частности ограбление помещений, угон транспортных средств и задержание граждан Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, в этой же сводке Генштаба ВСУ сообщается, что на Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков.
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