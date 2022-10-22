В Закарпатье священник МП не дал отпеть бойца в церкви: родные пожаловались в полицию

В Закарпатье священник московского патриархата не разрешил занести в храм тело погибшего героя, говорится в ТСН.

Родные убеждают, священник обиделся, потому что они не пригласили его служить панихиду за павшим, и отец запер дверь храма. И петь погибшего на войне героя пришлось на улице перед закрытой церковью.

"Брат умер за Украину. Его убили россияне. Было бы некрасиво, пренебрежительно, чтобы похоронами занималась церковь московского патриархата", – говорит брат защитника.

В селе Черная Тиса, где родился и вырос боец Дмитрий Спасюк, только одна церковь и хотя когда-то строили ее всей деревней — она подчиняется именно Московскому патриархату. Отпевать погибшего пригласили священника Православной церкви Украины из соседнего Ясиня. У местного отца просили только разрешение занести гроб в храм. "Мы ему позвонили, чтобы сообщить, что он не будет заниматься похоронами. На что он ответил, "а я что, москаль?" — выключил телефон и с тех пор на связь с нами не выходил, — рассказывает брат погибшего.

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25-летний Дмитрий Спасюк на передовую ушел в 2018 году, впоследствии был демобилизован. За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России уехал на заработки за границу, но когда россияне начали бомбить украинские города, вернулся и отправился на фронт. Погиб 7 октября недалеко от Херсона.

Селяне, пришедшие провести Дмитрия в последний путь, не верили глазам: отпевали героя Украины под закрытой церковью. "Храму больше ста лет, его строили все. Мы тоже туда ходили раньше, но после полномасштабного вторжения, тогда когда у наших детей летят пули, нас убивают, московский патриархат призвал нас убивать — как можно идти?", — говорит односельчанка погибшего Мария Павлюк.

Священник, закрывший храм, по телефону сообщил журналистам, что никто ему не звонил и ключа не просил. " Не звонили — это неправда! О храме никто не сказал ни слова. Как вы себе думаете, как я отпеваю героев, молюсь о них, то не впустил бы в храм? Как они могут сознательно говорить неправду, врать, эти священники-террористы", – убеждает священник.

И добавляет, что даже если бы церковь открыл – священника Православной церкви Украины туда не пустил бы. "Храм был бы открыт, но при условии, что те священники стояли бы во дворе, а родственники бы в храме попрощались", — утверждает он.

Староста села убежден, что дату и время погребения бойца батюшка знал и игнорировал сознательно. Говорит, накануне похорон сам пытался позвонить ему, чтобы попросить все сделать по-человечески, но священник выключил телефон.

Брат погибшего убежден, что священник повел себя так пренебрежительно, потому что чувствует безнаказанность и поддержку некоторых верующих. Сейчас родственники бойца хотят привлечь священника к ответственности, уже написали заявление в полицию.

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