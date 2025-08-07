ТСН в социальных сетях

На Закарпатье военного СЗЧ обнаружили искалеченным, а его женщину — убитой: детали трагедии

В селе Водица в Закарпатье нашли военного СЗЧ с отрезанным половым органом. Его спутница находилась в постели без признаков жизни.

На Закарапатье искалечен военный СЗЧ, убитая женщина

В Закарпатье нашли искалеченным военного СЗЧ. Женщина, которая была с ним, убита.

Об этом написал журналист Виталий Глагол.

Детали трагедии в Закарпатье

Как пишет журналист, трагедия произошла днем в селе Водица на Раховщине. В доме обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями в области шеи.

Военный СЗЧ, искалеченный в Закарпатье

«Ее муж, военный СЗЧ, с тяжелым увечьем доставлен в больницу. У него отрезан половой орган», — стало известно Глаголи.

Резня на Закарпатье

Доподлинно неизвестно, что действительно произошло и кто причастен к ужасному преступлению. Все обстоятельства происшествия выясняется полицией.

Ранее стало известно о задержании находившегося в СЗЧ военнослужащего с 2023 года. Однако дома у него обнаружили неожиданный сюрприз.

На территории его хозяйства было обнаружено 55 кустов, внешне похожих на коноплю. Также в доме найдено устройство для употребления наркотических веществ. Там была и банка с высушенным веществом, похожим на «траву».

