На Закарпатье военного СЗЧ обнаружили искалеченным, а его женщину — убитой: детали трагедии

На Закарапатье искалечен военный СЗЧ, убитая женщина

В Закарпатье нашли искалеченным военного СЗЧ. Женщина, которая была с ним, убита.

Об этом написал журналист Виталий Глагол.

Детали трагедии в Закарпатье

Как пишет журналист, трагедия произошла днем в селе Водица на Раховщине. В доме обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями в области шеи.

Военный СЗЧ, искалеченный в Закарпатье

«Ее муж, военный СЗЧ, с тяжелым увечьем доставлен в больницу. У него отрезан половой орган», — стало известно Глаголи.

Резня на Закарпатье

Доподлинно неизвестно, что действительно произошло и кто причастен к ужасному преступлению. Все обстоятельства происшествия выясняется полицией.

