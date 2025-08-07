- Дата публикации
На Закарпатье военного СЗЧ обнаружили искалеченным, а его женщину — убитой: детали трагедии
В селе Водица в Закарпатье нашли военного СЗЧ с отрезанным половым органом. Его спутница находилась в постели без признаков жизни.
Об этом написал журналист Виталий Глагол.
Детали трагедии в Закарпатье
Как пишет журналист, трагедия произошла днем в селе Водица на Раховщине. В доме обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями в области шеи.
«Ее муж, военный СЗЧ, с тяжелым увечьем доставлен в больницу. У него отрезан половой орган», — стало известно Глаголи.
Доподлинно неизвестно, что действительно произошло и кто причастен к ужасному преступлению. Все обстоятельства происшествия выясняется полицией.
