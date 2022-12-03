В закрытое село для гражданских в Николаевской области впервые пустили жителей: от домов остались сами руины

По селу люди ходят осторожно и не всюду ступают, война оставила по себе руины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Слезы в глазах людей, что впервые за семь месяцев смогли доехать и увидеть свои дома, точнее руины. Село Заря Николаевщины лежало на линии фронта, оккупанты ежедневно били по домам и паям людей, потому что неподалеку оборону держали наши бойцы. Село было закрыто для гражданских из-за опасности, говорится в ТСН.

Впервые с марта Роза Павловна вступила в свой изуродованный войной двор. Старушка в слезах, потому что не узнает своего дома. Родилась в 1941 году, полвека прожила здесь и за сутки все потеряла. "Чтобы они пропали, сволочи. Родилась, Киев бомбили, мне объявили, что началась война и, наверное, я сдохну в войну", — в отчаянии говорит женщина.

Снаряды упали во дворе, несколько влетели в стены. На уцелевших стенах висят фотографии ее детей.

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На соседнем дворе Петр с женой ждут доски и пленку, которых хватит на несколько окон. "Это чтобы мы пообшивали окна по возможности, прикрыли крышу пока — это то, что дают сейчас", — говорит мужчина.

Из дома своей мечты ветеринарный врач Петр с женой и детьми убегали в середине марта. С тех пор здесь не было. То, что увидели даже в страшном сне вообразить было нельзя.

В центре села сегодня людно, потому что съехались с десяток односельчан. Обходят улицы и ищут уцелевшие дома. У Виталия дом разрушен, как и односельчане живет в окрестностях Николаева на съемных домах, восстанавливать свое не за что. "Стены провело, надо сносить и с фундамента выгонять, нет смысла частями крыть", — передает он.

Между руин уцелели несколько домиков, где есть дырки и нет окон, но стены стоят. В них будут жить вахтовым методом местные, чтобы не мародерели. “Сейчас пытаемся организовать дежурство, чтобы не оставлять село на произвол. "Уже есть несколько человек, которые остаются жить, надеемся, что дадут генераторы, сельсовет обеспечен. Из Германии дровами снабдим и водой, село не оставим", — говорит член исполкома Шевченковского сельского совета Владимир Петришин.

Когда-то улица роз в Заре теперь в воронках и поломанных бетонных столбах, с брошенными людьми свиньями. Оккупанты просто ровняли деревню под фундаменты и своей цели достигли. "Сами не сможем отремонтировать, надежда на государство. Многое вложено денег и труда, мы работали всю жизнь. Наша машина, наша техника, трактор – все было в хозяйстве, всем пользовались", – показывают люди.

По селу люди ходят осторожно и не всюду ступают, война оставила по себе руины и неразорвавшиеся боеприпасы. Бабка Роза из пыли и мусора поднимает семейный фотоальбом – это то с чем она она вернется сегодня в Николаев. Вернется с памятью запечатленной на пленку, потому что ничего больше из жизни у нее не осталось. "Это мои 4 детишек, надо хоть что-то забрать, чем бы я забрала хотя бы что-то, потому что там подушек нет, не на чем спать", — говорит женщина.

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