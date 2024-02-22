В закрытом формате обсудился вопрос F-16: Зеленский провел очередную Ставку

Во время Ставки главком ВСУ рассказал об оперативной обстановке на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. В ходе встречи с военными подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, во время Ставки главком ВСУ рассказал об оперативной обстановке на фронте.

“Ситуация по всем основным направлениям, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию”, — рассказал Владимир Зеленский.

Закрытый доклад также был посвящен самолетам F-16. В частности, речь шла о количестве в первой партии и сроках получения.

"Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", — подчеркнул президент.

Напомним, что кафиры опрокидывают уцелевшие подразделения из-под Авдеевки на другие направления.

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