В западных регионах классы для изучения украинского языка переполнены переселенцами из русскоговорящих городов

Из-под обстрелов за парты — на Прикарпатье ежедневно увеличивается количество переселенцев, которые хотят перейти на украинский, потому что поняли, что русский — язык оккупантов, жестоко изгнавших их из дома.

Для таких людей в Одессе начали открывать бесплатные курсы - волонтерят учителя, классы переполнены, говорится в ТСН.

Семья Ольги из родного Харькова убегала под обстрелами, из вещей только то, что на себе. 8 дней дороги и наконец — убежище в Ивано-Франковске. Едва придя в себя от пережитого, женщина идет на курсы украинского языка. Дома, говорит, с этим не сложилось. "Никогда. Только русская среда. Я очень люблю культуру, книги, ТВ на украинском", — говорит она.

За соседней партой Валерий Николаевич, которому 73. Родной язык, говорит, в памяти еще со школы, а во взрослой жизни его окружил русский. «Слово тяжело подбирать. Вот в Днепре – там нет украинского. Ну как, в село приедешь, а в городе нет», — говорит Валерий.

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Первые языковые курсы при Ивано-Франковской школе состоят из одиннадцати уроков. Выучить украинский с нуля за это время невозможно, вместо этого можно обогатить словарный запас, подкорректировать грамматику, а главное — избавиться от языкового комплекса. «В школе мы его изучали. Но не можем сделать этот шаг – заговорить. Я о себе скажу, мне как-то стыдно», – убеждает посетительница курсов.

«Говорить, говорить, ошибаться и дальше говорить. Русский язык – Россия и Путин и это все вместе дает нам оккупацию, агрессию и насилие. И именно русский язык разъединяет нас», – убеждена учительница украинского языка и литературы Наталья Грушецкая.

Кровавые намерения путинского режима денацифицировать Украину дали обратный эффект. Жители до сих пор в основном русскоязычных регионов переходят на государственный язык, на курсах чаще всего спрашивают — как овладеть побыстрее.

«Вот у меня такая ситуация: дома все общаются суржиком, даже не на русском. И я пытаюсь общаться на украинском, но подстраиваюсь под них и снова начинаю говорить суржиком», — объясняет свою ситуация ученица.

«Вам нужно посещать спектакли, слушать ТВ – там, где идет нормативный литературный язык. Надо ограничить русский для детей, надо включать мультфильмы, фильмы на украинском и оно пойдет невольно. Эта среда повлияет на ребенка», – уверяет учительница.

А в Коломые – уроки украинского от Лучшего учителя Украины – в прошлом году Артур Пройдаков благодаря своему креативному преподаванию победил на Global Teacher Award Ukraine, куратором которой является ведущая ТСН Наталья Мосейчук.

Артур – сам дважды переселенец: в 2014 году покинул родную Луганщину. Сейчас пришлось вывозить семью из Киева. Чтобы приблизить победу, считает учитель, каждый должен делать, что умеет лучше, поэтому пошел волонтерить.

«Я – человек, который до 24 лет говорил на русском языке, и я сделал этот переход и мой опыт может пригодиться. Когда как ни сейчас. Это очень хороший повод перейти на украинский, чтобы дистанцироваться от всего зла, которое творит армия РФ», — говорит Артур.

Переселенцев, посещающих языковые курсы, ежедневно увеличивается. И хотя эти занятия бесплатны, больше готовы работать и учителя.

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