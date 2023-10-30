В Запорожье агент РФ установил на улицах скрытые камеры для слежения за колоннами ВСУ

В Запорожье правоохранители задержали агента ФСБ, установившего скрытые камеры на дорогах города, чтобы шпионить за колоннами ВСУ. Предатель собирал разведданные о маршрутах движения и количестве техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Одной из первых задач этого предателя был сбор сведений о местном областном управлении СБУ. Таким образом, он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента. Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ предатель установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые вебкамеры. Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства", — говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, в зоне особого внимания РФ находились колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, вовлеченные в контрнаступательные операции на южном фронте.

Предатель установил камеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ. Камеры должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам ФСБ.

За выполнение вражеской задачи российская спецслужба направила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

СБУ задержала агента во время технической проверки одной из веб-камер.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель. В конце сентября этого года он вышел дистанционно на администратора прокремлевского Телеграмм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области рецидивист пытался "прорвать" границу и переправить уклонистов в Приднестровье.

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