- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье беременная женщина пострадала во время вражеской атаки
В результате атаки беспилотников в Запорожский район пострадала беременная женщина. Пока ей предоставляется экстренная медицинская помощь.
В результате вражеской атаки на Запорожский район пострадала беременная женщина. Она получила минно-взрывную травму конечностей и живота.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Пострадавшую доставляют в больницу, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Причина — зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.
По состоянию на вечер, российские войска задействовали БПЛА-камикадзе, двигающиеся над территорией Украины в разных направлениях:
Сумская область (западная часть): дроны направляются на юго-запад.
Черниговская область (восточная часть): БПЛА двигаются в южном/юго-западном направлении.
Запорожская область: фиксируется западный курс.
Днепропетровская область (юг): дроны также двигаются на запад.
Харьковская область: курс беспилотников северо-западный.