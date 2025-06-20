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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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В Запорожье беременная женщина пострадала во время вражеской атаки

В результате атаки беспилотников в Запорожский район пострадала беременная женщина. Пока ей предоставляется экстренная медицинская помощь.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Тревога в Украине

Тревога в Украине / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки на Запорожский район пострадала беременная женщина. Она получила минно-взрывную травму конечностей и живота.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Пострадавшую доставляют в больницу, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Причина — зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

По состоянию на вечер, российские войска задействовали БПЛА-камикадзе, двигающиеся над территорией Украины в разных направлениях:

  • Сумская область (западная часть): дроны направляются на юго-запад.

  • Черниговская область (восточная часть): БПЛА двигаются в южном/юго-западном направлении.

  • Запорожская область: фиксируется западный курс.

  • Днепропетровская область (юг): дроны также двигаются на запад.

  • Харьковская область: курс беспилотников северо-западный.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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