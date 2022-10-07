В Запорожье бойцы превратили полевую кухню в изысканный "ресторан": делятся рецептами в Сети

В Запорожье бойцы готовят на полевой кухне изысканные блюда, как в ресторане, говорится в ТСН.

Тик-Ток канал с рецептами военно-полевой кухни буквально разорвал Сеть. Ресторанные блюда ребята из Запорожья готовят при обустройстве укреплений на подходе к областному центру. Пока бойцы таскают бревна для блиндажей, Богдан с помощником обустроил поварские позиции.

До войны Богдан имел юридическую практику, готовил исключительно для себя, а вот в армии стал настоящим кулинаром. Стоило только один раз сварить ребятам борщ. "Раньше я с такими объемами никогда не работал, готовить люблю в домашних условиях, как хобби, но так, чтобы на 15 и более человек очень редко", — говорит он.

Приготовить обед вовремя помогают собратья. Здесь не «волынят», потому что именно кто работает – тот много ест. "Была ситуация, что ребята пришли на полчаса раньше. Все посидели, все голодны, поработали, а у меня еще не все готово. Взгляды недружественные были. Голодный мужчина, а особенно солдат, это страшный зверь", — смеется Богдан.

Борщ, чанахи, хорциани, плов, макароны по-флотски – рецепты Богдана собирают сотни тысяч просмотров. Рецепт приготовления еврейской шакшуки вообще пересмотрело почти 4,5 миллиона. Фишка армейского повара – все рецепты должны быть простыми, как сегодняшняя скумбрия. "Мы замариновали в оливковом масле, с укропом немного розмарина и с лимоном. От лимона рыба становится намного мягче и готовится гораздо быстрее. Ну, и кислинка лимонная… конечно". – объясняет повар.

"Мы ставим в пример женам его. Пусть учатся готовить, в поле", – говорят бойцы во время обеда.

Сейчас у Богдана только страницы в социальных сетях и все меньше времени на них из-за действий оккупантов, но после победы, говорит боец, может и откроет собственный ресторан.

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