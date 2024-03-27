В Запорожье десятки школ вернутся к смешанному формату обучения – впервые с начала войны

Школьников вернут к обучению с соблюдением всех условий безопасности и ограничений.
В Запорожье школьники 24 учебных заведений, по требованию родителей, впервые с начала полномасштабной войны вернутся к обучению в смешанном формате.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"По инициативе Запорожской ОВА по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами исполком Запорожского городского совета принял решение об установлении смешанного формата обучения в школах областного центра", — говорится в сообщении.
По его словам, следующим шагом является утверждение этого решения на Совете обороны, заседание которого состоится в ближайшие дни.
Федоров также подчеркнул, что переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей. Начнут работу в таком формате только заведения, которые имеют оборудованные укрытия.
Также с педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций
Напомним, в Одессе на дистанцию перевели некоторые школы и детсады – какая причина.
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