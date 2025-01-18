Враг атаковал Запорожье: увеличилось количество раненых (фото)

Российская ракета попала в админздание предприятия в Запорожье.

С утра 18 января враг атаковал Запорожье. В результате ракетной атаки РФ ранения получили 10 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы – им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии", — написал он.

Секретарша Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко рассказала, что вражеская ракета попала в административное здание одного из предприятий, нанеся значительные разрушения. Также повреждены жилые дома местных жителей и их частный транспорт.

Обстрел Запорожья 18 января/Фото: Иван Федоров

К ликвидации последствий атаки привлечены работники "Запорожремсервиса" и аварийно-спасательная служба "Кобра". На месте происшествия активно работают представители районной администрации и департамента социальной защиты населения, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим.

Пострадавшим помогают забить выбитые окна OSB-плитами. Кроме того, неподалеку от эпицентра удара развернут Пункт несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить свои устройства и выпить горячих напитков.

Напомним, утром 18 января армия РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. В Шевченковском районе, у станции метро "Лукьяновка", зафиксировано разрушение.

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