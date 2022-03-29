В Запорожье эвакуировались 1665 человек: сколько выехало мариупольцев

В Запорожье эвакуировались 1665 человек: сколько выехало мариупольцев

Эвакуированным оказывают всю необходимую помощь.

Гуманитарными коридорами 29 марта на собственном транспорте в Запорожье добрались 1665 человек, из них 936 мариупольцев.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Также в Запорожье добрались 729 жителей области: Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Пологов, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.

"После регистрации в центрах для эвакуированных людям предоставляется вся необходимая помощь", – сказала Верещук.

Напомним, в Украине создали чатбот для организации эвакуации населения. Посредством бота возможно предоставление гуманитарной помощи в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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