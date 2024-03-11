Сегодня, 11 марта, во время воздушной тревоги в Запорожье и Харькове раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

На данный момент больше подробностей о взрывах нет.

Ранее стало известно, что часть Украины охватила воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.

Напомним, ночью оккупанты снова устроили атаку по Украине. ПВО сбила 15 вражеских дронов. В Одесской области есть попадания.

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