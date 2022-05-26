В Запорожье камеры зафиксировали момент попадания ракет, местные до сих пор устраняют последствия разрушений

Один человек погиб, трое ранены, десятки поврежденных домов, некоторые разрушены до основания — это последствия очередного ракетного обстрела Запорожья.

По предварительным данным, россияне пытались попасть по стратегическим предприятиям, впрочем, еще раз промазали. Так называемое «высокоточное оружие» оккупантов снова уничтожает гражданских. Тип ракет пока не называют, по предварительным данным, россияне запустили их с моря, говорится в ТСН.

Российские ракеты бьют по частному сектору и уничтожают людские дворы. Только в одном районе Запорожья пострадали десятки домов, часть разрушена полностью.

Ракета разорвалась над кварталом около полушестого утра. Валерий только что проснулся и пошел в ванную, но искупаться мужчина не успел. «Сразу это был такой удар, я падаю на колени, несколько секунд просто не понимаю, что я делаю на коленях. То есть оно приглушило так и все. И потом я начинаю понимать, что у меня все сыпется, все ломается, и просто начинаешь понимать, что караул», – говорит мужчина.

Жить в доме невозможно: нет газа, едва течет вода, внутри сплошные разрушения, битые стекла повсюду. «Не знаешь за что хвататься, просто не знаешь, и надо как-то закрываться, значит, ехать нельзя из дома, потому что здесь нельзя же покинуть открытый дом, здесь много имущества. Слава Богу, не зима конечно, ну, будем что-то делать», — говорят жители.

Из четырех ракет, направленных по областному центру, удалось сбить одну. Другие – попали в предприятие и полностью разрушили банковское отделение. Еще одна попала в торгово-развлекательный комплекс на центральном проспекте города. Момент прилета зафиксировали камеры наблюдения, установленные внутри. Здесь до сих пор ликвидируют последствия попадания.

Во всех домах вокруг выбиты стекла, люди на скорую руку пытаются закрыть окна. Все магазины и салоны сразу в нескольких кварталах, рядом с эпицентром взрыва, разбиты. Правоохранители к югу перекрыли движение в центре города.

У людей собирают данные по убыткам. Хозяева свадебного салона даже не понимают, как все подсчитать. Кроме поврежденной одежды разрушения здесь просто невероятны. «Разбито окно, окно, выходящее на проспект, тоже разбито полностью, потолок разрушен. Витрины, все, разбиты полностью. И вторая витрина тоже», – показывают в салоне.

Наибольшие разрушения – в Шевченковском районе и старом центре Запорожья. Один человек погиб, еще трое госпитализированы с ранениями разной степени. Руководство области провело срочное совещание по ужесточению мер безопасности. Кроме ракетных обстрелов за последнюю неделю россияне в разы увеличили концентрацию оккупационных войск под Запорожьем.

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