В Запорожье люди бегут из-под обстрелов в отдаленные села, но снаряды догоняют и там

В Запорожье люди бегут из-под обстрелов в отдаленные села, но снаряды догоняют и там

Села на подступах к Запорожью кроют артиллерией чуть ли не ежечасно, жителей здесь почти не осталось, впрочем, некоторые, несмотря на уговоры, остаются.

Ни одного человека на улицах, заброшенные дворы и разрушенные дома – в некогда многолюдной Новояковловке осталась разве пара десятков жителей, говорится в ТСН.

81-летний Николай как раз полил свой огород и хотел идти в дом, как его накрыла русская артиллерия. «Хотел же выключить насос. Если бы я подошел – то там бы и остался», — говорит мужчина.

От крыши остался только каркас, разбитые стены, выбитые стекла, но дом устоял. Снаряд разорвался наверху. «Вы видите, что дымоход, этот, на доме дымоход, и оно разорвалось. Если бы он залетел в дом, не было бы фундамента», — убежден Николай.

Глава общины предлагает Никаляю эвакуироваться, говорит, все организует. Но тот об отъезде не хочет даже слышать. «Ну да, кто будет уезжать? А корова, как ее бросить? Кормилица», — убеждает мужчина.

Его соседей в Новояковловке можно пересчитать по пальцам. Большинство таки уезжает – жизнь дороже имущества. «Здесь была летняя кухня у людей и какие-то подсобные помещения. Наверное, снаряд попал именно туда. К счастью, людей не было дома в это время», – показывает глава Камышеваской ОТГ Юрий Карапетян.

Супруги, проживавшие в этом доме, поехали дальше от обстрелов. Остановились у родственников в Камышевахе – это поселок в 10 километрах отсюда. Но Камышеваха тоже получила вражескую артиллерию. В дом, где решила спрятаться семья, прилетело. «Мы только успели в яму смотровую в гараж спуститься. Слава Богу, там толстая дверь железная, и, я думаю, это нам спасло жизнь. И осколки летели, все черное было, мы здесь ничего не видели», – говорит Вера.

«Оно как жахнуло, меня с ног сбило, я лежу, когда зять говорит: «Ты жив?». И говорю, что жив. Сколько было прилетов, я ничего не слышу. Потому что уж голова звенит», — рассказывает мужчина.

Будут ли ремонтировать дом, они еще не решили. Никакой гарантии того, что рашисты снова не ударят по дому. Говорят, и убежали бы от обстрелов, но ехать некуда. "Бог его знает, что делает. В какие края податься", — говорят люди.

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