В Запорожье местные жители слышали звуки взрывов во время воздушной тревоги

Официальной информации пока нет.
В Запорожье вечером 30 октября во время воздушной тревоги местные жители слышали звуки взрывов.
Об этом сообщают запорожские телеграммы-каналы.
Воздушная тревога в городе раздалась в 20:36. После ее объявления местные жители сообщают о звуках, похожих на взрывы. По состоянию на 20.59 в области отменили тревогу.
Пока официальных сообщений, что именно произошло в Запорожье, нет.
Обстрелы Запорожья
Российские террористы с начала войны регулярно обстреливают Запорожье и окрестные населенные пункты. Так, 27 октября от вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода.
23 октября оккупанты обстреляли дронами и ракетами С-300 Запорожья и окрестности города. Известно, что один из дронов поразил общественное здание в областном центре. Также войска РФ ракетами обстреляли одно из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК "С-300" повреждены частные дома и помещения школы. Пострадавших или погибших нет.
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