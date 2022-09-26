На Запорожье местный житель собирал деньги на дроны для оккупантов

В Запорожье под суд отправили мужчину, который собирал средства на беспилотники для оккупантов и искал корректировщиков для вражеских обстрелов.

Житель Запорожья собирал средства на дроны для оккупантов и искал корректировщика для вражеских обстрелов. Мужчину отправили под суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Как стало известно, житель, являющийся поклонником "русского мира", находясь на территории временно оккупированного Мелитополя, перешел на сторону врага и добровольно оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

“Во время выполнения задания спецслужб страны-агрессора он подыскивал людей и склонял их к сотрудничеству с оккупантами. Эти граждане по его поручению собирали информацию о расположении блокпостов, дислокации подразделений ВСУ, видах и количестве военной техники, а также ее перемещении на территории Запорожья и области. Затем разведданные передавались врагу”, — рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Там также добавили, что по идеологическим соображениям мужчина анонсировал в открытом телеграм-канале сбор средств на приобретение беспилотных летательных аппаратов для использования в боевых действиях против украинских защитников.

"Собранные деньги он передавал представителям военных формирований страны-агрессора. Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него по фактам государственной измены и пособничества государству-агрессору", — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что в Днепре водитель на "зебре" сбил трех человек и пытался скрыться.

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